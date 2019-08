33 graden in bekend stadion

Club speelt vanavond in het Olympisch Stadion van Kiev, waar het in april 2015 met 1-0 verloor van Dnipro Dnipropetrovsk. Dinamo speelt er enkel zijn Europese wedstrijden. In 2012 vond de finale van het EK tussen Spanje en Italië er plaats, in 2018 die van de Champions League tussen Liverpool (met Mignolet op de bank) en Real Madrid. In Kiev worden temperaturen tot 33 graden verwacht. (bla-foto Belga)