KRC Genk kocht kwaliteit in. Daar blijven we ondanks de gemiste start van overtuigd. Maar voetbalmirakels bestaan niet. Odey, Hagi, Nygren, Cuesta. Op termijn kunnen zij misschien uitgroeien tot absolute vedetten. Maar daar moeten ze wel de tijd en de gelegenheid voor krijgen. Hun leeftijden variëren van 17 tot 21 jaar. Piepjong dus. Wij grasduinden even in de Genkse geschiedenis en diepten probleemloos een aantal gerenommeerde slow starters op. We frissen het vaak korte geheugen even op.