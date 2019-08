Cedric Grobben gaat door pijngrens in 12 Uur van La Chinelle

Heroïsch. Zo kan je de prestatie van Cedric Grobben in de 12 Uur van La Chinelle best omschrijven. De Opglabbekenaar won met KTM België de befaamde endurorace met... een gebroken schouder. “Man, ik heb pijn gehad, maar het was het afzien waard”, zegt Grobben.