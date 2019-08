Philipsen en Capiot finishen in de top tien: “Hoog tijd voor winst”

De eerste etappe in de Binck Bank Tour leverde meteen twee Limburgers op in de top tien. De stilaan onvermijdelijke Jasper Philipsen trok door naar een vierde plek en Amaury Capiot sloot af op de tiende plaats. Beide heren grossieren al wekenlang in de ereplaatsen, maar hopen vurig op die ene knalprestatie. Tijd om de hoofdvogel af te schieten.