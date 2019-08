Europese ambtenaren boos: portie frieten wordt 50 cent duurder in de kantine

Dat Europese ambtenaren goed hun boterham verdienen, is algemeen geweten. Toch zijn de vakbonden boos omdat de prijzen in de kantines van de Europese instellingen stijgen. Zo kost een portie frietjes voortaan 2,50 euro. Voor een vegetarische couscous betalen ze 7,50 euro of 2,55 euro meer dan vroeger.

“De meest democratische Europese instelling heeft nu het minst democratische lunchmenu”, zegt een Europees ambtenaar aan de internationale nieuwssite Politico. Een portie frieten kostte in de bedrijfskantines tot voor kort 2 euro, maar dat is nu 2,50 euro geworden. Voor een dagsoep zijn de Europese ambtenaren 1,80 euro kwijt, 25 procent meer dan voorheen. Een vegetarische schotel is zelfs meer dan 2 euro duurder geworden. En ook de prijs van koffie is gestegen. Het zint de vakbonden allerminst.

De verhoging gebeurde tijdens de vakantie, wanneer heel wat werknemers van het Europees Parlement niet in Brussel zijn. Als oorzaken worden vernieuwde contracten met leveranciers aangehaald en het heffen van 12 procent BTW, weet Bruzz.be. “Het Europees Parlement was daarvan vrijgesteld omdat het zelf haar producten aankocht”, zegt woordvoerder Delphine Colard van het Europees Parlement in Brussel. “Maar met deze nieuwe contracten geven we concessies aan bedrijven, die wel BTW verschuldigd zijn.”

Daarnaast werden de budgetten voor catering ook verlaagd, wat doorgerekend wordt in de prijs die de ambtenaren aan de kassa betalen.

“Veel van de werknemers die in de kantine eten, zijn bescheiden betaalde conciërges of veiligheidsagenten”, zeggen de vakbonden. Vreemd genoeg kunnen andere Europese instellingen in Brussel, zoals de Europese Commissie of de Europese Raad, wel nog goedkoper eten.

Hoge lonen

De hele discussie over de prijzen van een portie friet of een kom soep, zal ongetwijfeld op weinig begrip kunnen rekenen bij de man in de straat. Reden: de vaak buitensporig hoge vergoedingen die Europese ambtenaren krijgen.

Over die lonen doen de wildste geruchten de ronde en veel ambtenaren voelen zich meteen aangevallen wanneer ze ter sprake komen. Een startende EU-ambtenaar in de laagste rang heeft een basissalaris van 2.300 euro bruto per maand, bij een topambtenaar in de hoogste rang loopt dit op tot zo’n 16.000 euro per maand, zo bleek een paar jaar geleden uit een onderzoek van Vacature.

EU-ambtenaren hebben dus een mooi statuut, al werd een paar jaar geleden wel een nieuwe “solidariteitsheffing” van 6% ingevoerd. Hierdoor is het nettosalaris van de meeste EU-ambtenaren gedaald. Een mooi gebaar, maar medelijden hoeven we nu ook weer niet te krijgen: een Europese ambtenaar verdient gemiddeld 5.000 euro bruto per maand.

Een Europese ambtenaar betaalt geen inkomstenbelasting aan het land waar hij werkt of vandaan komt. In plaats daarvan is het salaris dat de Europese Commissie uitbetaalt, onderworpen aan een communautaire belasting die rechtstreeks naar de EU-begroting gaat. Deze belasting wordt geheven op het belastbare deel van het salaris volgens een progressief tarief oplopend van 8% tot 45%.

Een Europees ambtenaar die zijn vaderland heeft moeten verlaten om voor de Europese Commissie te komen werken, heeft recht op een ontheemdingstoelage van 16% van zijn basissalaris. De Commissie biedt verder een aantal gezinstoelagen om de kosten van gezinsonderhoud in het buitenland te dekken. Zo is er onder meer een kostwinnerstoelage, een gezinstoelage, een toelage voor schoolgaande kinderen en een toelage voor nog niet leerplichtige kinderen.