Elise Mertens mag naar tweede ronde in Cincinnati

Elise Mertens (WTA-23) heeft zich maandag in twee sets voor de tweede ronde van het WTA-toernooi van Cincinnati (2.944.486 dollar) geplaatst. Alleen in de eerste set kreeg de 23-jarige Limburgse weerwerk van de 17-jarige Amerikaanse wildcardspeelster Catherine McNally (WTA-121). In 1 uur en 28 minuten werd het 7-5 en 6-0.

Om een plaats in de achtste finales gaat Mertens het hardcourt in Ohio op voor een duel met de Oekraïense Elina Svitolina (WTA-7). Die was als zevende reekshoofd vrij in de eerste ronde. Mertens gaf Svitolina drie keer eerder partij. Vorig jaar bereikte ze de halve finals van het Australian Open door de 24-jarige Oekraïense met 6-4 en 6-0 te verslaan. In augustus 2018 nam Svitolina weerwraak met een 7-5, 6-3 zege in de kwartfinales in Montreal. In 2017 had ze Mertens ook al van toernooiwinst in Istaboel gehouden (6-2, 6-4).