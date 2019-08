Drie kinderen omgekomen bij scheepsongeluk op het Kanaal

Bij een tragisch ongeval op zee is maandagmiddag een pleziervaartuig gekapseisd. Drie van de zes opvarenden zijn verdronken. Het gaat om kinderen van 7, 9 en 13 jaar oud. De ouders van de twee oudste kinderen zijn eigenaar van de boot.

Ter hoogte van het Franse Agon-Coutainville (Manche) is maandag een schip gekapseisd. Drie van de zes opvarenden, kinderen van 7, 9 en 13 jaar oud, overleefden het ongeluk niet, zeggen de reddingsdiensten. De leeftijden van de kinderen zijn nog niet officieel bevestigd.

Even na 15.30 uur sloeg een getuige alarm nadat hij gezien had hoe een pleziervaartuig was omgeslagen op ongeveer 800 meter van het strand van Passous. De hulpdiensten zetten prompt de grote middelen in, aldus de regionale krant Ouest France. Er kwam onder meer een helikopter ter plaatse.

De drie volwassenen vielen in het water, de drie kinderen zaten in de cabine vast, meldde de regionale krant La Voix du Nord.

Toen de redders zich over de kinderen ontfermden hadden ze een hartstilstand. Reanimatie was niet meer mogelijk, aldus de hulpdiensten.

De volwassen opvarenden zijn ongedeerd of licht gewond.

Het parket van Coutances heeft een onderzoek geopend, zegt de maritieme prefectuur. De plezierboot is verzegeld en naar een zeilclub gesleept.

De ouders van de twee jongste kinderen zijn de eigenaar van de boot, het kind van 7 was in gezelschap van zijn moeder.

Volgens de politie was de zee rustig op het moment van het ongeval, maar volgens de opvarenden was een technisch defect de oorzaak.

Dinsdag zullen experts het pleziervaartuig onderzoeken. In een ziekenhuis wordt een autoptie uitgevoerd op de lichamen van de drie kinderen.