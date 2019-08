Chaotische verkeerstoestanden in Voeren: “De Lijn blijft grandioos achter”

Voeren -

Het afschrapen van de asfaltlaag in het Bovendorp van ’s-Gravenvoeren werd gestart. Vervolgens starten de grootse rioleringswerken in dit gedeelte van ‘s-Gravenvoeren. Hierdoor wordt de doorgang tussen ’s-Gravenvoeren en de oostelijke Voerdorpen (Sint-Martens-Voeren, Sint-Pieters-Voeren, Teuven en Remersdaal) verbroken. Via een grindweg en een éénrichtingsweg is er een omleiding voorzien via Schophem naar de weg op Warsage, via Kinkenberg, richting Vitchen naar Sint-Martens-Voeren. Het busvervoer (de diensten van TEC en De Lijn) heeft andere problemen.