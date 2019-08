16-jarige hartpatiënte uit Oudsbergen wandelt Dodentocht uit

Oudsbergen -

De 16-jarige hartpatiënte Lotte Buntinx uit Oudsbergen heeft met succes de Dodentocht in Bornem uitgewandeld. Een uiterst knappe prestatie want ze werd geboren met een hartafwijking en krijgt eind deze maand voor de vierde keer een nieuwe pacemaker. Een zeer zware operatie waar ze een half jaar van moet revalideren. Toch wilde Lotte eerste deze tocht van 100 kilometer wandelen om geld in te zamelen voor vzw Hartekinderen. Lotte maakte speciaal voor TV Limburg beelden van haar tocht, met dit verslag als resultaat.