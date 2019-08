In de Maaseikse velden naast de Maas verzamelden vanaf maandagnamiddag volgens een telling van vogelaars 382 ooievaars. Een opvallende gebeurtenis die veel toeschouwers lokte.

Op de kraamafdeling van het ziekenhuis in Maaseik wrijven ze zich al in de handen. Maandagnamiddag streken aan de oevers van de Maas volgens tellingen 382 ooievaars neer. Ze zetten voet aan de grond in ...