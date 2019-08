Nieuwe motor gestolen vlak nadat hij online te koop was gezet

Beringen -

Zondagnacht is de motor van Jannick Coemans (25) gestolen uit zijn berging in de ondergrondse parkeergarage van een appartementsgebouw aan de Dennenstraat. Hij had de machine, een recente 300 EXC-TPI, vorige week online te koop gezet op een tweedehandssite en via sociale media. “Twee maanden geleden had ik hem gekocht voor 7.500 euro. Drie keer heb ik er mee gereden”, zucht de aangeslagen eigenaar.