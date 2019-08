De Wever: “Coalitie met Vlaams Belang is onmogelijk, ook in de toekomst”

“Er is maar één echte winnaar van deze verkiezingen, dus hebben we bekeken of we daarmee rekening konden houden in de coalitievorming. Het is echter niet mogelijk. Vandaag niet, maar ook morgen of volgende week of volgende maand. Het is mijn overtuiging dat dat onveranderlijk is.” Dat zei Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA) maandag op een persconferentie.