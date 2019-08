Hasselt -

De zomer is voor even voorbij. De komende week wordt het vooral fris en wisselvallig. En dat is minder goed nieuws voor de Pukkelpoppers. Een regenjas wordt dan ook wellicht geen overbodige luxe. Voor de rest is het festival zo goed als klaar voor de opening op donderdag. De tickets voor zaterdag zijn intussen allemaal de deur uit. En ook voor zondag loopt de verkoop goed.