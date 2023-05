De Belgische muzieksensatie Angèle vertelde afgelopen weekend in het France 2- programma Les rencontres du papotin dat ze panseksueel is. Ook Miley Cyrus identificeerde zich eerder al als panseksueel, toen ze na haar scheiding van Liam Hemsworth in 2019 haar verdriet verwerkte in de armen van realityster Kaitlynn Carter. Maar wat is dat nu precies, panseksualiteit?