TREND. De sandaal met opvallende zool

Het Italiaanse modehuis Bottega Veneta, dat momenteel de hemel in wordt geprezen door modekenners, heeft een trend gelanceerd. Het gaat om de sandaal met een zool die een vierkanten vorm heeft aan de voorkant.

Veel sandalen zijn afgewerkt met een ronde zool aan de voorkant. Bij Bottega Veneta, onder de creatieve leiding van Daniel Lee, pakken ze het anders aan. De square toe shoes verraden het: de zool onder je tenen heeft een vierkanten vorm en geeft de schoen, en bijgevolg ook je look, een robuuste toets mee.

Dankzij de populariteit van de schoen, pikken veel merken en ketens nu in op de trend door er eigen interpretaties van te maken. Het schoeisel mag dan wel in trek zijn deze zomer, ook in het najaar kun je het aan. Combineer het dan gerust met sokken in een kleur of met een print naar keuze. Of ga voor pumps met een vierkanten neus, die dankzij Bottega Veneta ook gegeerd zijn.

Het luxelabel maakt niet alleen indruk met schoenen, maar ook met kleding. Fans van het Franse modehuis Céline nemen hun designerportemonnee tegenwoordig mee om te gaan shoppen bij het Italiaanse label. De reden? Hoofdontwerper Lee doet de minimalistische, vrouwelijke stijl van het oude Céline heropleven. Die stijl leek even verloren bij Céline zelf, dat tegenwoordig zonder accent wordt geschreven en onder creatieve leiding staat van voormalig Yves Saint Laurent-ontwerper Hedi Slimane.

nude - Uterqüe - 115,00 euro / roze - Topshop -89 euro / blauw - Zara - 49,95 euro / rood - H&M - 24,99 euro / oranje - & Other Stories - 45 euro