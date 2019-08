Belgische toerist vermist na tocht met kano op grootste meer van IJsland

De politie in het IJslandse Thingvallavatn is op zoek naar een verdwenen Belgische toerist. De agenten vonden zijn kano en rugzak, maar van de man zelf is voorlopig geen spoor.

Zaterdag werd de politie naar het Thingvallavatn-meer, het grootste natuurlijke meer in IJsland, geroepen. Er was een kano aangetroffen met de rugzak van een Belgische toerist erin. De man zelf had de nacht voordien doorgebracht op de camping aan het meer, was daarna gaan kanovaren en is nergens meer te bekennen.

Meteen werd een zoektocht met drie reddingsteams op poten gezet. Zowel zaterdag als zondag leverde dat geen resultaat op. De politie heeft contact gehad met de familieleden van de man, die sinds zaterdag niets meer van hem vernomen hebben. Er wordt rekening mee gehouden dat de man mogelijk in het water is beland. De politie overweegt duikers in te schakelen om te zoeken, maar het te doorzoeken gebied is bijzonder groot.