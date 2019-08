Destiny’s Child zou zich opmaken voor comeback, maar Kelly Rowland weet van niets

Beyoncé Knowles, Kelly Rowland en Michelle Williams wuifden in 2006 hun groep Destiny’s Child uit, maar de Britse pers maakte vorige week gewag van een comeback. Rowland ontkent dat nu echter in alle toonaarden.

Voor Beyoncé aan haar succesvolle carrière als soloartiest begon, scoorde ze met haar vriendinnen Kelly Rowland en Michelle Williams als Destiny’s Child aan de lopende band hits. In 2006 gingen ze echter elk hun eigen weg. De laatste tijd duiken er geruchten op als zou de band weer samenkomen en op wereldtournee naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de oprichting van de groep. Vooral een artikel in de Britse tabloidkrant The Sun zwengelde dat aan.

Alleen is er een klein probleempje: Kelly Rowland blijkt niet van de reünie op de hoogte te zijn. De fans kunnen dus (voorlopig) hun dromen opbergen. “Het was even groot nieuws voor mij als voor jullie”, reageert Rowland in een interview met Entertainment Tonight. “Ik schrok ervan dat er een tournee zou komen. Waar blijft mijn telefoontje, dacht ik.”

Deur op een kier

Maar Rowland laat de deur wel op een kiertje. “We steunen elkaar momenteel in elkaars eigen projecten, maar als de reünie er ooit zou komen, dan zouden we dat als verrassing houden voor de fans.” Ook manager Mathew Knowles ontkent de geruchten, maar voegde er wel aan toe dat het “binnen twee of drie jaar wel mogelijk zou kunnen zijn”.