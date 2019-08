Leopoldsburg - De brandweer is maandag rond 2.30 uur opgeroepen voor een woningbrand in de Lidostraat. Het plafond was in de living beginnen branden na een kortsluiting in een lamp. De brandweer had de brand snel onder controle, maar het verouderde huis werd een tijdje onbewoonbaar verklaard om de elektriciteitsvoorzieningen te vernieuwen.