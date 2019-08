Di Rupo: “Wij gaan een Zweedse coalitie op federaal niveau niet depanneren”

PS-voorzitter Elio Di Rupo heeft op de stroomversnelling in de Vlaamse regeringsonderhandelingen gereageerd.

”Wij respecteren de keuze van Bart De Wever in Vlaanderen”, stelt hij op Twitter. “Maar ik wil duidelijk zijn. De PS wil een socialer en eerlijker beleid ook op federaal niveau. Zich inbeelden dat de PS een federale coalitie met de gewezen partners van de Zweedse coalitie zal aanvullen of depanneren is een utopie.”

De Wever gaat voor een remake van de Zweedse coalitie in Vlaanderen. Dat maakt de vorming van een federale regering nog moeilijker. De N-VA-voorzitter verwacht dat CD&V en Open VLD samen met de N-VA één blok vormen bij de federale onderhandelingen. De PS komt zo als enige linkse partij in de onderhandelingen nu geïsoleerd te staan tegenover alle partners die de regering-Michel vormden.

Informateurs Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR) hernemen deze week weer hun bilaterale gesprekken met de overgebleven regeringskandidaten.