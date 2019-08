José Mourinho: “Manchester City B heeft een betere kans op de titel dan Man United of Chelsea”

José Mourinho heeft zijn start in de Premier League niet gemist. Niet als trainer, maar de flamboyante Portugees doet over Het Kanaal tegenwoordig van zich spreken als analist voor Sky Sports. Daar vertelde hij dat zelfs de b-ploeg van Manchester City een grotere kans maakt op de titel dan zijn ex-clubs Manchester United en Chelsea.

Als coach liep José Mourinho nooit echt hoog op Manchester City en zijn trainer Pep Guardiola. Maar als analist heeft hij wel een complimentje over voor de regerende landskampioen van Engeland. “Ik denk dat vier teams de titel kunnen winnen in de Premier League dit jaar”, voorspelde hij bij Sky Sports. “Manchester City, Tottenham, Liverpool en Manchester City B. Zelfs de spelers die niet tot de basiself van Manchester City behoorden in hun eerste competitiematch zouden kunnen meedoen voor de titel.”

Volgens Mourinho zijn zijn ex-clubs Manchester United en Chelsea geen titelkandidaat. “Ik zou het geweldig vinden als Man United, Chelsea en Arsenal opnieuw het topniveau van weleer zouden halen. Soms kan iets onvoorspelbaars gebeuren. Maar laten we eerlijk zijn. We spreken hier over een team dat alles gewonnen heeft in Engeland (Manchester City, nvdr.), de Europese kampioen (Liverpool, nvdr.) en de runner-up in Europa (Tottenham, nvdr.). Dat is toch andere koek dan Manchester United en Arsenal, de vijfde en zesde van vorig jaar.”