Geen Boekenfestijn meer? Organisatie failliet verklaard

Hasselt -

Het Boekenfestijn werd vorige week failliet verklaard. Dat maakte de organisatie vandaag zelf bekend op haar Facebookpagina. Het is nog niet duidelijk welke gevolgen het faillissement heeft voor de toekomstige evenementen. Of het geplande Boekenfestijn van 12 tot 15 september in de Hasseltse Ethias Arena kan doorgaan, valt nog af te wachten.