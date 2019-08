De volkse helden van de Halfoogstfeesten

Beringen - De Halfoogstfeesten zijn een echt volksfeest.

De avondmarkt op zaterdag en een grootse rommelmarkt en oldtimermeeting op zondag brengen heel wat mensen naar "Bjevel dorp". Het feestelijk aangekleed Burgemeester Heymansplein omringd door foodtrucks ademt sfeer en gezelligheid. En wie beter dan de heren Charles Van Domburg en Wim Soetaert kunnen daar nog ambiance aan toevoegen? Het podium zeiden ze snel vaarwel, om zich te laten omringen door de Chiro van Beverlo en een enthousiast meedansend publiek.

Charles: "Dat is het voordeel aan ons format: wij zijn niet gebonden aan showelementen, wij kunnen met dit liveconcept makkelijk het publiek in".

Wim: "Als je het volk kan meetrekken, met bijvoorbeeld de Chiro of een gezelschap aan 1 tafel, door zelf dichter bij het publiek te gaan staan en iedereen mee te trekken, dan doen we dat! Het is ook enorm tof om te ervaren."

Tijdens hun optreden worden ze meteen ook onderwerp voor menig foto: "Hier waren een aantal fotografen in het publiek, dat brengt mee dat we al dansend op de foto gingen, maar wij maken altijd tijd na ons optreden voor foto's, zelden gebeurt dat tijdens de show, maar ook dat is waar we voor staan, contact met de mensen."

Die spontaniteit bracht ook mee dat de heren meteen voorzien werden van een frisse pint: "Gelukkig heb ik voldoende horeca ervaring," lacht Charles nadien, “ik kan dansen met een pint in mijn handen zonder een drup te morsen!"

Verkiezen deze heren nu een uitverkocht schlagerfestival of toch een gezellig dorpsplein? Wim: "Dat is moeilijk, elk heeft zijn charme. Zoals vanavond hier dat is even plezant dan op een podium voor een massa staan, omdat het anders is."

Die charme stralen zij zelf ook uit: simpelweg een hamburger eten en genieten, tussen het publiek. Een geweldig mooi en gezellig volksfeest: de halfoogstfeesten in Beverlo!