Bart De Wever heeft startnota klaar: 120.000 extra jobs, wachtperiode voor kinderbijslag en uitdovende woonbonus

Informateur Bart De Wever heeft maandagochtend een startnota voor de onderhandelingen over een nieuwe Vlaamse regering vrijgegeven. Maandagvoormiddag komen ook de partijbesturen van Open Vld, CD&V en N-VA, de partijen die volgens onze informatie samen formele onderhandelingen starten, samen.

Vlaanderen moet zich volgens de nota “meten met de Scandinavische toplanden”. De Vlaamse regering wil de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80 procent is het doel. Vlaanderen moet ook een “wereldreferentie” worden inzake innovatie, digitale transformatie en technologie, en de Vlaamse regering moet “meer dan ooit een investeringsregering” zijn.

Wachtperiode voor kinderbijslag

In de startnota worden verantwoordelijkheid en solidariteit leidende principes genoemd. “Maar voor wat hoort wat. (...) Wie aanspraak wil maken op de Vlaamse sociale bescherming en andere sociale voordelen, moet eerst vijf jaar ononderbroken, wettig en werkelijk in het land verbleven hebben en moet zich ten volle bekennen tot en inschakelen in onze Vlaamse gemeenschap. Om als nieuwkomer in aanmerking te komen voor kinderbijslag geldt voortaan een wachtperiode van zes maanden. Wanneer kinderen die niet in België wonen toch recht hebben op kinderbijslag, stellen we die waar mogelijk bij om rekening te houden met de levensduurte in het land van verblijf.”

Woonbonus dooft uit

De Wever spreekt voorts onder andere van een Vlaamse belastinghervorming (waarbij bijvoorbeeld de woonbonus zal uitdoven). Van een betonstop is geen sprake meer, wel van een “bouwshift”. Er moeten meer gemeenten fusioneren en de provinciebesturen kunnen volgens de startnota vanaf 2024 ophouden te bestaan. En er moeten vier nationale parken komen.

Aangescherpte eindtermen

De Vlaamse regering wil dat het onderwijs het maximale haalt uit de talenten van elke leerling. Dat moet primeren “boven een verkeerd begrepen gelijkheidsstreven dat leidt tot nivellering en niveauverlaging”, klinkt het ook nog in de startnota. “Met regelmatige, gevalideerde netoverschrijdende proeven en aangescherpte eindtermen moet de onderwijskwaliteit verhoogd worden.”

Administratieve taken leerkrachten

De administratieve taken voor leerkrachten en directies worden verminderd. “We herstellen het respect voor de leraren en de klassenraad”, klinkt het. Er zal fors worden geïnvesteerd in aantrekkelijke schoolgebouwen en extra capaciteit, vooral in het secundair onderwijs. De dubbele contingentering in het hele leerplichtonderwijs wordt afgeschaft en ouders krijgen opnieuw de maximale vrijheid in de schoolkeuze voor hun kinderen.

M-decreet

Aan de doelstellingen van het M-decreet wordt een “pragmatische invulling” gegeven: “inclusief onderwijs indien haalbaar, kwaliteitsvol buitengewoon onderwijs indien meer aangewezen”.

Verplichte taalbadklassen Nederlands voor kinderen die er nood aan hebben moeten leerachterstand en schooluitval vermijden. Het kleuter- en lager onderwijs wordt versterkt, in het secundair onderwijs blijft het huidige aanbod onderwijsvormen ASO, TSO, KSO en BSO gegarandeerd.

Taalbad

