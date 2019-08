Na Zita Wauters stelt ook actrice Nora Gharib haar collectie voor CKS voor

Het Belgische label CKS werkt maar wat graag samen met sterke vrouwen. Na collecties met Amelie Lens, Miette Dierckx en onlangs nog Zita Wauters stelt nu ook actrice en YouTuber Nora Gharib haar eigen capsulecollectie voor.

Nora Gharib liet zich voor het eerst aan Vlaanderen zien tijdens ‘K3 zoekt K3’, maar groeide in geen tijd uit tot een van de stemmen van de nieuwe generatie. Zo telt ze 84.000 Instagramvolgers en 22.000 YouTube-abonnees en mocht ze meedoen in de film ‘Patser’. In 2017 schoof het Belgische label CKS de ondertussen 25-jarige Antwerpse in een campagne al naar voren als een van de Vlaamse powervrouwen en nu mocht ze ook haar eigen capsulecollectie ontwerpen.

Het gaat om een herfst- en wintercollectie die in twee fasen wordt uitgebracht: het eerste deel ligt vanaf 15 augustus in de winkelrekken, het tweede vanaf 12 september. De prijzen variëren tussen 49,99 en 149,99 euro. Haar inspiratie haalde ze uit het dagelijkse leven. “Ik zie er graag verzorgd uit, maar soms gaat het leven wat snel en daar moet mijn kleding bij passen. Alles moet draagbaar zijn op verschillende gelegenheden”, klinkt het.