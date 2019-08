Verdachte van schietpartij aan Noorse moskee verwerpt beschuldigingen

De jonge Noor die zaterdag een vuurwapen had afgevuurd in een moskee bij Oslo, verwerpt de feiten waarvan hij wordt beschuldigd. Dat verklaarde zijn advocaat aan het Franse persagentschap AFP.

LEES OOK.Schietincident aan Noorse moskee was een “poging tot terreurdaad”

De man, door Noorse media geïdentificeerd als een 21-jarige man, wordt momenteel vervolgd voor poging tot moord, omdat hij het vuur had geopend in de moskee, en voor moord na de ontdekking van het lijk van zijn zeventienjarige halfzus. Volgens de politie kan de aanklacht worden uitgebreid met “poging tot terreurdaad”.

De advocaat Unni Fries bevestigde dat haar cliënt de beschuldigingen verwerpt.

De verdachte verschijnt maandag om 13 uur voor een rechter, die zal beslissen of hij in voorlopige hechtenis wordt genomen.

Bij de aanval in het Islamitisch Centrum al-Noor in Baerum viel een lichtgewonde, de 65-jarige moskeebezoeker die de dader overmeesterde. Ook de dader zelf liep lichte verwondingen op. In de moskee werden meerdere schoten afgevuurd, en er werden ook meerdere wapens teruggevonden. Enkele uren later vonden speurders het lichaam van een jonge vrouw in zijn woning, die als zijn halfzus werd geïdentificeerd.

Zondag zei de politie dat de aanvaller “extreemrechtse standpunten” had.