Een Bilzenaar is zaterdagochtend zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij een rood licht negeerde, te snel reed en onder invloed van alcohol en drugs bleek te zijn. Hij was met twee kompanen op stap gegaan.

Een interventieploeg van de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst onderschepte zaterdagochtend een Audi op de Kapittelstraat in Bilzen. De bestuurder had even voordien het rode verkeerslicht op de Alden Biesensingel ...