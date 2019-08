Nog maar net gescheiden, maar Miley Cyrus nu al kussend betrapt met vrouw

Na een huwelijk van acht maanden en een knipperlichtrelatie van tien jaar raakte afgelopen weekend bekend dat Miley Cyrus (28) en Liam Hemsworth (29) uit elkaar zijn. Ondertussen laat de popster er geen gras over groeien, want ze werd al gespot in de armen van een vrouw en ook dat is geen onbekende.

Miley Cyrus en Liam Hemsworth trouwden in december van het afgelopen jaar, maar een woordvoerder van die eerste bevestigde dit weekend aan People Magazine dat de twee nu uit elkaar gaan. “Beiden ontwikkelen zich voortdurend als partners en individuen. Ze hebben besloten dat dit de juiste stap is en dat ze zich moeten richten op zichzelf en hun eigen carrières”, klonk het.

En blijkbaar is Miley alweer op vrijersvoeten, want er doken stomende foto’s op van haar op een jacht op het Italiaanse Comomeer terwijl ze aan het kussen is met een vrouw. Het gaat bovendien om niemand minder dan Kaitlynn Carter, de ex-vrouw van Brody Jenner, bekend van de MTV-serie ‘The hills’ en halfbroer van Kylie en Kendall. Ook zij zijn nog maar onlangs uit elkaar gegaan.

Cryptische reactie

Op Twitter en Instagram deelde Miley ook nog een cryptische reactie op haar scheiding, gepaard met enkele foto’s van haar in de Italiaanse bergketen Dolomieten. “Vecht niet tegen verandering, want je zult nooit winnen. Mijn vader vertelde me altijd dat de natuur zich nooit laat opjagen en altijd op tijd komt en het vult mijn hart met vrede en hoop dat ik weet dat dat waar is. Ik heb geleerd om de aarde en het proces te respecteren en ik zal dat ook voor mezelf doen.”

My dad always told me “ Nature never hurries but it is always on time”.... it fills my heart with peace and hope KNOWING that is true. I was taught to respect the planet and its process and I am committed to doing the same with my own .... ?? — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 11, 2019

Panseksueel

Dat Miley nu met een vrouw werd betrapt, hoeft niet te verbazen. Hoewel ze al die jaren een stormachtige relatie had met acteur Liam Hemsworth kwam ze in 2015 uit de kast als panseksueel (zich verliefd en/of aangetrokken voelen tot personen los van tot welk gender ze behoren, nvdr.) en genderfluïde (zich met beide genders identificeren en daartussen afwisselen, nvdr.).

In een interview met Elle in juli liet Miley nog weten dat ze niet was veranderd, ook al was ze getrouwd met een man. “Onze relatie is uniek. Ik mag dan wel in een heterorelatie zitten, ik voel me nog altijd zeer seksueel aangetrokken tot vrouwen. Mensen worden vegetarisch om gezondheidsredenen, maar dat wil niet zeggen dat ze spek niet langer lekker vinden. Maar ik heb een keuze gemaakt en ik heb het gevoel dat deze persoon het meest achter mij staat, maar ik pas duidelijk niet in het plaatje van de stereotiepe echtgenote.”