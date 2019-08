The Opposites vervangen Billie Eilish met exclusieve show in Dance Hall

The Opposites in de Dance Hall in 2013 Foto: DBA

Het Nederlandse rapduo The Opposites - bekend van hits ‘Broodje Bakpao’, ‘Slapeloze Nachten’ en ‘Licht Uit’ - komt na vijf jaar terug samen voor een exclusieve show op Pukkelpop. Ze vullen de voormalige plek van Billie Eilish in de Dance Hall, nadat deze naar het hoofdpodium werd verplaatst.

In 2013 stond het duo ook al op Pukkelpop. Hoewel Big2 en Willem sinds hun album ‘Slapeloze Nachten’ uit 2014 afzonderlijk van elkaar solowerk hebben uitgebracht, is dit de eerste en voorlopig enige keer dat ze samen als The Opposites op het podium terugkeren. “De beste beslissingen worden genomen uit intuïtie. Het voelt heerlijk om na zoveel jaar weer samen te gaan doen waar we het beste in zijn, alles uit de voegen trekken!”, laat het duo weten.

Je kan The Opposites zondag 18 augustus van 21.40 - 22.40 uur aan het werk zien.