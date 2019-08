Elise Mertens tuimelt uit top twintig op nieuwe wereldranking

Elise Mertens zakt maandag op de nieuwe wereldranking in het vrouwentennis drie plaatsen naar nummer 23.

De Limburgse werd vorige week in Toronto in de tweede ronde (1/16e finales) uitgeschakeld door Serena Williams. Vorig jaar haalde ze er nog de kwartfinales.

Ook de drie volgende Belgen in het klassement moeten inleveren. Alison Van Uytvanck (63e) en Kirsten Flipkens (107e) zakken twee plaatsen, Ysaline Bonaventure (111e) één.

Helemaal bovenaan het klassement neemt de Japanse Naomi Osaka de eerste positie weer over van de Australische Ashleigh Barty. Die laatste ging er op de Rogers Cup al na een wedstrijd uit. Osaka bereikte de kwartfinales.

De 21-jarige Japanse, winares van de US Open en de Australian Open, voerde de WTA-ranking al eens aan van 28 januari tot 23 juni. Daarna was het de beurt aan Barty, de laureate van Roland Garros.

De rest van de top vijf blijft ongewijzigd met de Tsjechische Karolina Pliskova (3), de Roemeense Simona Halep (4) en de Nederlandse Kiki Bertens (5).

De Canadese Bianca Andreescu maakt de mooiste sprong. Zij stijgt dertien plaatsen naar nummer 14. De 19-jarige Andreescu vierde zondag in eigen land de grootste triomf uit haar nog prille carrière met eindwinst in Toronto. Haar tegenstander in de finale Serena Williams gooide al na vier games de handdoek door rugpijn. De 23-voudige grandslamkampioene wipt op de ranking van 10 naar 8.