Meer ‘extreem vroege vogels’ dan tot nu gedacht

Het aantal mensen met ASPS – het ‘vervroegde-slaapfasesyndroom’ – is groter dan tot nog toe werd aangenomen. Velen van hen blijken ook een genetisch kenmerk te delen.

Mensen met ASPS hebben een verschoven biologische klok. Ze vallen veel vroeger dan anderen in slaap (meestal tussen 18 en 21 uur) en worden ’s ochtends heel vroeg maar perfect uitgerust wakker, vaak al rond 4 à 5 uur. Tot nog toe werd aangenomen dat ASPS heel zeldzaam was. Maar een studie van de neurologische afdeling aan de University of California San Francisco, verschenen in vakblad SLEEP, wijst nu uit dat minstens een op de driehonderd volwassenen zo’n “extreem vroege vogel” is.

Veel ASPS-patiënten blijken ook familieleden in de eerste graad te hebben met eenzelfde slaappatroon. Nader onderzoek toonde gemeenschappelijke genetische afwijkingen aan. “We hopen dat deze bevindingen ons kunnen helpen in de zoektocht naar de genen die bepalen waarom sommigen vroege vogels zijn en anderen nachtuilen”, zegt Louis Ptácek, professor neurologie aan de UCSF School of Medicine.