Dode bij schietpartij in kerk Mississippi

Bij een schietpartij in een kleine kerk in Ripley (Mississippi) is een 57-jarige man om het leven gekomen, zo melden de lokale autoriteiten.

Volgens lokale politiechef Scott White vond de schietpartij zondag rond 11.30 uur plaats in de West Ripley Church of Christ. “Een agent en een aanwezig in de kerk waren betrokken”, aldus White. “Eén man kwam om het leven: de 57-jarige Patrick Sanders uit Dumas.”

Meer details zijn voorlopig niet bekend. Het Mississippi Bureau of Investigation is een onderzoek gestart.