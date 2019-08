Wim Lybaert bekent: “Ik ben verslaafd aan slaappillen”

Wim Lybaert: “Het is dát of niet slapen. Foto: Geert Van Hoeymissen

Wim Lybaert (50), de meest sexy buschauffeur van Vlaanderen, is verslaafd aan slaappillen. Dat vertelt hij in het nieuwe Canvasprogramma De slapelozen.

Wie dacht dat de man van De Columbus zijn hoofd na een zware werkdag op zijn kussen legt en als een blok in slaap valt, zal verrast zijn te vernemen dat de buitenmens al vijf jaar slaapmedicatie neemt. “Ik ben niet langer slapeloos dankzij pilletjes. Ik weet dat ik verslaafd ben. Het schijnt dat het niet zo gezond is, maar niet slapen en prikkelbaar rondlopen en niet helder kunnen nadenken en overemotioneel zijn soms, dát is ook niet gezond. Als ik een halve slaappil neem en ik heb zeven uur doorgeslapen, wil dat zeggen dat ik niet wakker ben geworden en heb liggen nadenken. Dan ben ik ’s morgens wakker. Leve de slaappil, zeg ik. Nee, ik ben een overtuigde slaappillenslikker. Ook al weet ik: ik zou het eigenlijk niet mogen doen. Maar het is dát of niet slapen.”

Wim Lybaert biecht zijn verslaving op in De slapelozen, een nieuwe programma op Canvas waarin Annick Ruyts met lotgenoten en experten onderzoekt waarom zoveel mensen slecht slapen. Ruyts lijdt al vier jaar aan ernstige slapeloosheid. De bekentenis van Lybaert doet denken aan die van tv-collega Erik Van Looy. Die vertelde onlangs op tv dat hij al tien jaar niet zonder slaappil kan omdat zijn slaapritme verstoord was door zijn vele reizen naar de VS. Experts benadrukten dat slaappillen vaak te lichtzinnig genomen worden. Het programma De slapelozen is vanaf 2 oktober te zien op Canvas.