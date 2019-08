Acteur Matteo Simoni (31), dit najaar op Vier te zien in het tweede seizoen van Callboys, heeft een foto gepost van zijn zwangere vriendin Loredana Falone. De twee zijn samen op vakantie op het Italiaanse Sardinië.

Falone, een 31-jarige modeontwerpster, is 21 weken zwanger. “Wat ben je nog mooier met ons wonder in je buikje”, schreef Simoni bij de foto. Het koppel is twee jaar samen. Het is het eerste kindje voor beide Limburgers.