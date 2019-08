Vriendin Karl Vannieuwkerke opgelucht na “lastige start” van borstvoeding

Caroline Vereenooghe (32), de vriendin van VRT-sportjournalist Karl Vannieuwkerke (48), heeft een pleidooi voor borstvoeding gehouden. Ze deed dat met een foto van zichzelf en haar zoon Jack Odile, die ze einde april op de wereld zette.

Aanleiding was World breastfeeding week, een week om wereldwijd borstvoeding aan te moedigen. Vereenooghe gaf wel toe dat de start “verdomd lastig en vermoeiend” was: “Gelukkig heeft een mix van steun, hulp en een pak hormonen ervoor gezorgd dat ik doorzette. Zo dankbaar ben ik daarvoor. De mooie momenten en unieke band die ik met mijn kleine Jack heb zijn een echt privilege. Deze morgen (zaterdag, nvdr.) zal een van de laatste keren zijn dat ik hem voed, best moeilijk. Maar hey, hello freedom.”

Vereenooghe oogstte heel wat bijval van andere moeders en vrouwen, al vond één vrouw het nodig de foto in twijfel te trekken door te beweren dat Vereenooghe niet echt borstvoeding zou geven. Die reageerde fel: “Dus volgens jou is mijn cupmaat te klein en dus fake ik borstvoeding? Dat deze opmerking van een vrouw komt die zelf borstvoeding gaf, tart alle verbeelding. Er zijn twee cupmaten bijgekomen, beste Rita. Ik had voldoende om de ganse gang op de materniteit te voeden.”