Sint-TruidenOm de niet altijd even koosjere handel en wandel in de bars op de Chaussée d’Amour onder controle te houden, trekt de politie in Sint-Truiden minstens een keer per maand naar de sekshuizen. Zo ook vrijdagnacht. En wij mochten mee in de slipstream van nieuwe meisjes, penetrante vanillegeuren en pooierbakken. Het resultaat: drie bars moesten de deuren sluiten.