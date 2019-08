Lommelse wint zowel in Beerse als Wezel dames 1-reeks

Onder goedkeurend oog van trouwe fan en viervoeter Newton sloeg Antje Rubbrecht dit weekend een dubbelslag. De Lommelse kroonde zich zowel in Beerse als in Wezel tot eindwinnares van de dames 1-tornooien van het Belgian Circuit. “Met deze dubbele winst mik ik nu voluit op een plaats in de top acht.”