Standard liep op Stayen tegen zijn eerste puntenverlies aan van dit seizoen. Zo blijft de geschiedenis gerespecteerd, want de Rouches konden al sinds 2007 niet meer winnen op het veld van STVV. Als verklaring voor de nederlaag van gisteren werd mede gewezen naar dat veld van STVV. “Er is een reden voor de vele fouten die we maakten”, zei Michel Preud’homme.