Bert Longin is de snelste opa van het land. Samen met zijn zoon Stienes, de Zwitser Giorgio Maggi en Christoff Corten won hij een onvoorspelbare editie van de 24 Uur van Zolder. Bert en Stienes waren een week geleden nog grootvader en vader geworden. Voor opa Bert was het de zesde overwinning in de Zolderse klassieker, waarmee hij op gelijke hoogte komt met Marc Goossens en Anthony Kumpen.