Even droomde Yves Lampaert (28) dat hij zich tot Europees kampioen ging kronen. Na een ware afvallingskoers reed hij in de slotfase Pascal Ackermann in de vernieling, maar Elia Viviani helaas niet. En zo was zilver zijn deel. “Ik had gehoopt dat Elia het ploegenspel ging spelen. Helaas.”