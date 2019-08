Antwerp slikt winnende tegengoal in laatste minuut

Roteren, het is in de mode. Antwerp deed het ook op Charleroi en betaalde daar de volle pot voor. Bolat leek in extremis de held te worden door een penalty van Perbet te stoppen, maar de Fransman maakte in de laatste minuut toch de 2-1.

Europees voetbal, het doet wat met een trainer en een club. Ook Laszlo Bölöni deed – net als Philippe Clement gisteren – zijn duit in het zakje en wisselde vijf spelers. De Laet, Baby, Coopman, Hongla en Batubinsika kwamen in de ploeg voor Buta, Hairemans, Refaelov, De Sart en de geblesseerde Pius. Karim Belhocine hield het bij Charleroi bij twee wijzigingen: Diagne en Bedia kwamen in de plaats van Zajkov en Niane.

Bruno op de lat

Het was er bij Antwerp aan te zien dat de ploeg niet echt op elkaar ingespeeld was: veel holderdeboldervoetbal en een pak lange ballen richting Mbokani. Veel kansen waren er dan ook niet: Bedia verknalde de eerste door over de bal te struikelen toen hij vrijwel alleen op doel mocht, Bruno raakte de lat met een mooie krul en De Laet knalde op de vuisten van Penneteau.

Het meest opwindende voor rust was nog de oproep van de speaker om de racistische gezangen in de tribune te stoppen. Verboomen riep beide aanvoerders bij zich en deed teken dat ze bij een volgende keer de kleedkamers in gingen. Wat er net werd gezongen – les Wallons, c’est du caca? – was niet helemaal duidelijk.

VAR (x3)

Het spelbeeld werd er niet beter op na rust: veel lange ballen en strijd, maar uitgespeelde combinaties zagen we niet. Even was er opschudding toen Baby scoorde en heel Charleroi handspel had gezien. Ref Verboomen raadpleegde de beelden en zag dat Coopman de bal inderdaad op de arm had gekregen. Het bracht wel wat meer schwung in de wedstrijd. Net nadat Lamkel Zé mocht invallen, kapte Bruno De Laet makkelijk uit. Jukleröd ging compleet onder zijn voorzet en Fall knalde overhoeks binnen.

Fall viert. Foto: BELGA

Bölöni had ondertussen nog Bolingi en Refaelov gebracht om voorin iets te kunnen forceren, en het rendeerde bijna onmiddellijk. Maar zowel de poging van Haroun als die van Mbokani werd geblokt door een thuisverdediger. Een kwartier voor tijd was het dan toch zo ver: Lamkel Zé kreeg de bal tot bij Mbokani, die de bal perfect opzij legde voor Refaelov: 1-1. Verboomen keurde de treffer eerst af voor buitenspel van Zé, maar na ingrijpen van de VAR telde het doelpunt toch.

Refaelov maakte gelijk. Foto: rr

Penalty

Toch leek het nog faliekant af te lopen voor Antwerp: Bolat torpedeerde Fall in de zestien, maar maakte zijn eigen foutje goed door de strafschop van de ingevallen Perbet uit de hoek te halen. Maar in de allerlaatste minuut scoorde Charleroi dan toch. Diagne kopte, Bolat ranselde de bal nog uit doel, maar Perbet maakte zelf zijn gemiste strafschop goed door de bal voorbij Bolat te frommelen. Henen scoorde ook nog op een counter, maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel.

Antwerp verliest bovenin de stand het maximum van de punten dankzij de eerste zege van Charleroi dit seizoen.