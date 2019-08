AA Gent gaat onderuit tegen Moeskroen

AA Gent nam in de Ghelamco Arena een vliegende start met twee denderende zeges, maar op verplaatsing kon het in vier matchen (waarvan twee Europees) nog niet winnen. Maar het diepere probleem zit hem in de kwetsbaarheid van de flanken. Dat is deels een probleem van het systeem met enkel bezette flanken, maar ook individueel. Ex-aanvoerder Nana Asare is de weg kwijt.

AA Gent-coach Jess Thorup had twee verrassingen in zijn basisopstelling. Laurent Depoitre kreeg zijn eerste basisplaats sinds zijn terugkeer, hoewel Thorup had aangegeven dat de spits geen negentig minuten aankon. De grootste verrassing was de basisplaats van Mamadou Sylla, die algemeen directeur Michel Louwagie had genoemd bij de spelers die hij wil verkopen. Het waren voor de Senegalees de eerste speelminuten voor AA Gent sinds 22 april 2018. Yaremchuk was in Gent gebleven, hij had last van de naweeën van de fysieke slag in Cyprus. Kubo was wel meegereisd, maar kreeg rust. David zat op de bank ten koste van Bezus.

De nieuwkomers aan de aftrap drukten voor rust hun stempel. AA Gent creëerde een overtal op de linkerflank en Verstraete tikte de bal nog door naar Sylla voor hij neergehaald werd. De Senegalees schudde een heerlijke voorzet uit zijn voeten waar Depoitre fantastisch op inkopte. Het was zo’n halflage voorzet die verschrikkelijk is om op te verdedigen. AA Gent ondervond dat ook in de slotfase in Larnaca. Voor Depoitre was het zijn eerste goal voor AA Gent sinds 28 juli 2016 tegen Viitorul. In de competitie was het zelfs al geleden van 8 mei 2016 tijdens de 1-4-nederlaag tegen Club Brugge. Ook Bezus was bedrijvig en knalde iets voor het halfuur tegen de onderkant van de lat.

Bezus mikte op de lat. Foto: BELGA

Ruimte in de rug

Offensief viel er weinig aan te merken op AA Gent. Maar defensief zagen we dezelfde tekortkomingen terugkeren als eerder. Bij de 1-1 anticipeerde Vadis niet alert genoeg toen Boya de bal kreeg aangespeeld. Zo zette niemand druk op Boya, het schot van de Kameroense kolos week af op Osabutey en verraste zo Kaminski.

Het is intussen genoegzaam bekend bij tegenstanders: wil je AA Gent pijn doen, dan moet je de ruimte in de rug van de backs zoeken. Het is een tere plek in het systeem met de enkel bezette flanken. De middenvelders of centrale verdedigers worden geacht bij te springen, maar dat is niet altijd eenvoudig. Tel daarbij nog het slechte vormpeil van Asare en je komt in de problemen.

De 2-1 kwam zo tot stand. Lustig zat op zijn rechterflank tussen twee man, Plastun ging met iets te weinig overtuiging naar Van Durmen en die kon de voorzet trappen. Asare blunderde door zich centraal voor doel de bal uit de voeten te laten snoepen door Campins. Er zijn geen excuses: of Asare had moeten weten dat die in zijn rug stond, of hij had geen enkel risico mogen nemen en de bal moeten wegtrappen. Bijzonder zuur voor de offensieve spelers die in de eerste helft negen doelpogingen hadden laten optekenen.

Moeskroen trekt met 7 op 9 het nieuwe seizoen in. Foto: BELGA

Veel moeizamer na rust

AA Gent begon de tweede helft met de wetenschap dat het iets recht te zetten had. De Buffalo’s drukten en monopoliseerden de bal, maar de Duitse coach Bernd Hollerbach heeft een organisatie neergezet bij zijn nieuwe club. Depoitre vond op klasse na vijftig minuten de opening op Sylla, maar die hield even in en werd dan van de bal gezet door twee verdedigers. Voor de rest leverde de druk weinig kansen op. AA Gent zakte weg en de motor van Vadis Odjidja sputterde.

Moeskroen zag wel nog eens een opening… u raad het al: op de flank. Na een zeventigtal minuten vond de thuisploeg de ruimte in de rug van Lustig. Osabutey kon net niet bij de voorzet anders hing de bal geheid tegen de touwen.

AA Gent leek nog een punt uit de brand te slepen toen de sterk ingevallen David voorzette en die andere invaller, Kvilitaia, er zijn uitschuifbaar been tegen zette. AA Gent vierde de goal, maar de vreugde ging snel liggen toen de VAR het doelpunt minutenlang bestudeerde. Het werd afgekeurd voor buitenspel. Millimeterwerk.

Pech voor Gent en Kvilitaia. Foto: Photo News

De Buffalo’s waren er nog eens dicht bij toen in de slotfase Van Durmen op de eigen lat kopte. Ref Boterberg gaf geen corner.

AA Gent verliest zo zijn eerste match van het seizoen nadat het ook al twee punten had verspeeld in Charleroi. Tijd voor bezinning.