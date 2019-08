Mannen aangevallen door menigte omdat ze zeldzame vogel doodsloegen

Een boze menigte heeft zaterdag in het zuiden van Duitsland twee jongemannen aangevallen nadat die in een dronken toestand een zeldzame auerhoen hadden doodgeslagen. Dat heeft de politie van Titisee-Neustadt, in het Zwarte Woud, zondag bekendgemaakt.

De twee verdachten, 20 en 22 jaar oud, vielen de auerhoen aan met een fles toen ze na een feestje op weg naar huis waren. Ze verklaarden volgens de politie dat de vogel hen bedreigde en dat ze het dier aanvielen uit zelfverdediging.

Getuigen van de dierenmishandeling kwamen tussenbeide en hielden de twee mannen vast. Een woedende menigte sloeg hen en goot bier over hen heen. De politie onderzoekt de rol van verschillende betrokkenen in het incident.

De auerhoen is in Duitsland en elders in Europa met uitsterven bedreigd. Ontmoetingen met mensen zijn in hun heuvelachtige leefgebieden niet ongewoon. De mannetjes staan erom bekend dat ze territoriaal gedrag kunnen vertonen. Er is een actieplan om de populatie in het Zwarte Woud stabiel te houden.