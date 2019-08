Het gebouw aan de Koolmijnlaan wordt door buurtbewoners wel eens de “schandvlek van Beringen-Mijn” genoemd. Het staat al jaren leeg en is vervallen. Het was al de derde keer op korte tijd dat er brand uitbrak.

Eigenaar Nurettin Arslan (37) uit Beringen is diep geraakt door het drama. Hij reageert vanop zijn vakantieadres in Turkije. “Ik wil in de eerste plaats mijn medeleven betuigen aan familie en vrienden ...