Emotionele Ann-Sophie Duyck eert Bjorg Lambrecht tijdens Ronde van Schotland

Ann-Sophie Duyck was de voorbije dagen aan de slag in de Ronde van Schotland. Vandaag kreeg ze de strijd van de prijslust van de organisatie. In het interview achteraf bracht Duyck een emotioneel eerbetoon aan Bjorg Lambrecht.

De 32-jarige West-Vlaamse deed aanvankelijk het verhaal van haar aanval maar brak toen ze Bjorg Lambrecht ter sprake bracht. “Ik rijd vandaag met een rouwband om mijn arm omdat afgelopen maandag een jonge, getalenteerde renner zijn leven verloor tijdens een wedstrijd. Tijdens mijn aanval heb ik vaak aan hem gedacht en het heeft me ook kracht gegeven. Het is zo triest wat er is gebeurd. Ik wil daarom deze prijs opdragen aan Bjorg, zijn vrienden en zijn familie.”