ANALYSE. “De STVV-top heeft tijd gekocht maar mag na stuntzege niet op lauweren rusten”

STVV had tot zondag nog niet gewonnen. Meer zelfs, het had in twee speeldagen niet één keer gescoord (en er wel zeven geïncasseerd). Natuurlijk startte titelkandidaat Standard dus als favoriet op Stayen. Maar dat was zonder Marc Brys gerekend. De STVV-coach toverde opnieuw enkele witte konijnen uit zijn hoge hoed en bekampte de Rouches met de nodige dosis lef. Akkoord, de Kanaries hadden ook een dosis geluk nodig om de drie punten over de streep te trekken, maar op het einde van het seizoen krijg je meestal wat je verdient.