Man dreigde ziekenhuis in Luik op te blazen

In Luik is zaterdagochtend een man opgepakt die ermee gedreigd had een aanslag te plegen op het ziekenhuis Clinique du MontLégia. Dat meldt het parket van Luik.

De man, geboren in de jaren zestig, zou gedreigd hebben om de gebouwen op te blazen. Hij was in het bezit van een gasfles en een mes. Na zijn arrestatie stelde de politie echter vast dat de man zijn dreigement niet had kunnen uitvoeren. De gasfles was leeg.

De verdachte weigerde een verhoor en het dossier is overgemaakt aan de onderzoeksrechter, met de vraag om een aanhouding wegens dreigen met een aanslag. De magistraat van wacht heeft ook een psychiatrische expertise gevraagd.