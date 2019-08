KMI waarschuwt voor onweer en rukwinden maandag

Maandag is er een vrij grote kans op onweersbuien, meldt het KMI zondag. Die kunnen gepaard gaan met stevige rukwinden en tijdelijk harde regen. Er geldt dan code geel.

De onweerszone verplaatst zich van het westen naar het oosten over ons land en wordt tussen 10 uur en 15 uur verwacht aan de Kust en over de provincies West- en Oost-Vlaanderen en tussen 14 uur en 18 uur over de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.

“Maandag mogen we in de loop van de dag een aantal buien boven Limburg verwachten. Buien die namiddag lokaal pittig kunnen zijn, met kans op onweer en veel neerslag in korte tijd. Niet iedere locatie in Limburg zal hiermee gelijkmatig worden bedeeld”, zegt onze weerman Ruben Weytjens.