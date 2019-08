Romelu Lukaku is zijn nieuwe avontuur bij Internazionale uitstekend begonnen. Onze landgenoot mocht mee aantreden in de oefenpot tegen Serie D-club Virtus Bergamo. De Rode Duivel stelde alvast niet teleur: in de 8-0 zege scoorde hij maar liefst vier keer. Matias Vecino en de 17-jarige Sebastiano Esposito zorgden met elk twee doelpunten voor de eindstand.