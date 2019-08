Ze bemoeit zich nooit met politiek, maar Brexit-chaos is zelfs voor de Queen te veel: “Deze politici kunnen niet regeren”

Queen Elizabeth laat zich nagenoeg nooit uit over de politiek, maar blijkbaar zit de manier waarop de Britse politici de Brexit aanpakken haar wel heel hoog. Volgens de 93-jarige vorstin hebben de bestuurders van haar rijk een “onvermogen om juist te regeren”.

De royal der royals zou zich die uitspraak hebben laten ontvallen tijdens een privé-evenement in 2016, zegt een bron binnen het koninklijk huis aan The Sunday Times. Dat was vlak nadat David Cameron opstapte als premier, nadat de Britten voor een uitstap uit de Europese Unie hadden gestemd.

De daaropvolgende chaotische situatie heeft de gevoelens van Elizabeth jegens de politici er niet beter op gemaakt, stelt de bron nog. “Ik denk dat ze heel erg ontsteld is. Ze drukte haar frustratie en ongeloof uit over de kwaliteit van onze politieke leiders om te regeren. Sindsdien zal haar frustratie enkel zijn toegenomen.”

Het aanwezige personeel zou geschokt zijn door de felheid en toon waarmee de Queen haar ongenoegen uitte.