Ex-huishoudster doet boekje open over seksleven van Michael Jackson en Lisa Marie Presley: “Alles zag er zo in scène gezet uit”

Michael Jackson gebruikte Lisa Marie Presley alleen maar voor de publiciteit. Sterker nog, de twee hadden tijdens hun huwelijk nooit seks. Dat onthult Adrian McManus, die jarenlang zijn huishoudster was.

Adrian McManus heeft altijd haar twijfels gehad over de echtheid van de liefdesrelatie tussen de twee. Volgens haar deed de popster er alles aan om haar te laten geloven dat hij echt wel gemeenschap had met de dochter van Elvis Presley.

“Toen ze aan het daten waren en ik zijn slaapkamer moest schoonmaken, vond ik een bh onder zijn bed en rook de sprei naar parfum. Dat was ongebruikelijk. Daarnaast lagen twee gebroken glazen. Ik moest het opruimen, maar het voelde alsof Michael een spelletje met me aan het spelen was. Het zag er zo in scène gezet uit omdat zoiets nooit eerder was gebeurd.”

Adrian McManus.

Apart slapen

McManus, die een boek over haar tijd met de King of Pop aan het schrijven is, had het gevoel dat Jackson haar wilde overtuigen dat hij zijn huwelijk echt wel consumeerde. Iets dat zij niet geloofde. “Ik heb hen nooit samen in bed aangetroffen. Van wat ik mij herinner, sliep zij ook niet bij hem.”

Sandy Domz, die als administratief assistent werkte op Jacksons Neverland, liet in juni al weten dat Lisa Marie in de zogenoemde ‘The Rose Room’ sliep, een van de logeerkamers. McManus bevestigt dat: “Die kamer was aan de voorkant van het huis terwijl Michael Jackson juist aan de achterkant sliep. Ze konden niet verder uit elkaar zijn. Michael ging ook nooit naar ‘The Rose Room’ toe.”

Toch snapt ze wel waarom Michael Jackson destijds het huwelijk nodig zou hebben gehad als publiciteitsstunt. “Je mag niet vergeten hoe het er op dat moment voorstond met zijn carrière. Hij had net een schikking getroffen met Jordan Chandler vanwege beschuldigingen van kindermisbruik. Zijn imago was in de problemen. Dus om een beroemde vrouw te hebben, een van ’s werelds meest begeerlijke vrouwen, kwam op een geweldig moment om de twijfelaars het zwijgen op te leggen.”

Foto: AFP

Het boek van Lisa Marie

Michael Jackson en Lisa Marie Presley waren getrouwd van 1994 tot 1996. Zij zelf was in het verleden al openhartig over haar seksleven met hara ex-man. Zo noemde ze de seks met Michael Jackson “de beste die ze ooit had gehad”.

Ook zij werkt nu aan een boek over haar leven met de King of Pop. Naar verluidt zou ze daar tussen de drie en vier miljoen dollar voor krijgen. McManus is benieuwd wat ze te lezen zal krijgen: “Ik zou graag weten waar zij mentaal doorheen is gegaan in die tijd. Wat ik zag, was dat ze verliefd op hem was. Maar ik was altijd bang dat hij haar gebruikte.”

Na de uitzending van de getuigenis van McManus op de Australische televisie, trokken een heleboel fans naar sociale media om haar verhaal in twijfel te trekken. Volgens hen was de huishoudster immers al ontslagen voor diefstal vóór Michael Jackson en Lisa Marie Presley een relatie hadden.